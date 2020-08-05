أسباب قد تمنع يونايتد من التعاقد مع سانشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

أشارت تقارير إعلامية في الساعات الماضية، إلى وجود إحتمالية لفشل انتقال نجم نادي بروسيا دورتموند، غادون سانشو، إلى نادي مانشستر يونايتد هذا الصيف. بحسب الصحفي الموثوق بجريدة ذا أثليتيك، دافيد أورنيستين، فإن يونايتد ودورتموند مختلفون حتى الآن على السعر النهائي بالنسبة لضم سانشو. وأضاف: إدارة مانشستر لا تضع آمال كبيرة على التعاقد مع سانشو هذا الصيف، وقد حددوا خيارات أخرى لتدعيم خط هجوم الفريق. وأوضح: "مانشستر يونايتد كذلك لم يتفق حتى الآن على الشروط الشخصية مع سانشو، وبشأن راتب اللاعب السنوي". وأردف: "إدارة يونايتد تخشى إعطاء سانشو راتب سنوي مرتفع، خوفاً من إثارة المشاكل داخل غرفة ملابس الفريق، خاصة مع صغر سن اللاعب". ويتواجد في مانشستر العديد من النجوم الحاليين، وأبرزهم ماركوس راشفورد، بول بوغبا، برونو فيرنانديز، وأنتوني مارسيال. واختتم: "مانشستر متخوف من عدم انسجام سانشو بشكل جيد مع باقي لاعبي الفريق، وقد تم تحديد تاريخ 10 أغسطس (آب) المقبل، كموعد نهائي لحسم إدارة النادي الإنجليزي موقفها النهائي من ضم سانشو من عدمه.

