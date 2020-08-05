شباب الأهلي يهددون الكبار بحجز مقاعدهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعدد من المكاسب، بعد أن تغلب على ضيفه الحزم 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأول على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في إطار لقاءات الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وغاب عن الأهلي في هذه المباراة نجوم مؤثرون، بينهم أجانب ومحليون، إلا أن البدلاء الشباب نجحوا في ترجمة مطالب المدير الفني الكرواتي فلادان ميلويفتش، كما أكدت نجومية هؤلاء الشباب بعد نظر المدرب الذي أبدى إعجابه في وقت سابق بعدد من لاعبي فريق درجة الشباب، وسعى إلى إشراكهم في التدريبات والاستعدادات قبل أن يدفع بهم في مواجهة الحزم، في إشارة إلى استمراره بالاستعانة بهم خلال الجولات المتبقية من الدوري. وضمت التشكيلة من اللاعبين الشباب، علي الأسمري ويوسف الحربي وهيثم عسيري وأحمد البصاص وعبدالله حسون وعبدالباسط هندي. مكاسب الأهلي من مواجهة الحزم تحقيق بداية إيجابية بعد توقف قسري دام أكثر من 4 أشهر

استمراره في المزاحمة على مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا

رفع رصيده إلى 4 نقطة

الوصول سريعا إلى مرمى الخصم

الإصرار على العودة للمباراة بعد أن عدل الحزم النتيجة

تقديم عناصر شابة مميزة في مقدمتهم هيثم عسيري ويوسف الحربي

عودة محمد العويس للمشاركة والتألق

عودة معتز هوساوي للمشاركة والتألق

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