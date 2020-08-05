شكرا لقرائتكم خبر مدرب الرائد: لا تكثروا من الأحلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك عقب مباراة فريقه أمس الأول أمام ضمك ضمن الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي حقق فيها الفوز بنتيجة 3-0.
وبثقة زائدة قال عن المباراة» كانت سهلة، الفريق خرج بلا غيابات وبنتيجة إيجابية».
وشدد على أن المباريات السبع المتبقية للفريق في الدوري ستدخل في إطار الاستعداد للموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الرائد:
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