مدرب الرائد: لا تكثروا من الأحلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، بيسنيك هاسي، أنصار النادي بعدم مطالبته بطموح أكبر والوصول إلى دوري أبطال آسيا.

جاء ذلك عقب مباراة فريقه أمس الأول أمام ضمك ضمن الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي حقق فيها الفوز بنتيجة 3-0.

وبثقة زائدة قال عن المباراة» كانت سهلة، الفريق خرج بلا غيابات وبنتيجة إيجابية».

وشدد على أن المباريات السبع المتبقية للفريق في الدوري ستدخل في إطار الاستعداد للموسم المقبل.