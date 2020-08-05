146 يوما ترميم والاتحاد حالته حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاجأ الاتحاد أنصاره ومتابعي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ببقائه على صورته السابقة، حيث كشفت مباراته أمس الأول أمام أبها في الجولة الـ23 للدوري، أن الفريق بقي على حاله ولم يتغير طوال الـ146 يوما التي شهدت توقف المنافسات الرياضية بسبب جائحة كورونا وحتى موعد استئنافها أمس الأول، حيث عاد الفريق لدوامة الهزائم من جديد بعد تلقيه الخسارة رقم 12 هذا الموسم في الدوري عندما خسر أمام مضيفه أبها 1-2، معيدا ذات نتيجة الدور الأول، ليصعب من موقفه في رحلة النجاة من الهبوط والخروج منها بعد أن نجا منها بصعوبة الموسم الماضي. فلماذا استمر الفريق على ذات الوتيرة رغم التغييرات الإدارية والفنية ورغم أن الفريق عقد معسكره في أبها تحديدا قبل استئناف المباريات الرسمية؟ وسيخوض الاتحاد في الجولة الـ24 وتحديدا الأحد المقبل، مواجهة أكثر صعوبة، حيث يلتقي نده التقليدي الأهلي.معسكر مضطرب في أبها

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