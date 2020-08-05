كاريلي يستعين بالشباب لإنقاذه من الهبوط

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وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أتاح لأندية دوري المحترفين إشراك 5 لاعبين شباب فيما تبقى من جولات الدوري لتعويض غياب بعض المحترفين الأجانب الذين رفضوا استكمال الدوري إلى جانب غياب آخرين بسبب تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.
واختار كاريلي عددا من اللاعبين الشباب الذين يجرون تدريباتهم مع المدرب الوطني عادل الثقفي للالتحاق بتدريبات الفريق الأول والمشاركة مع الفريق بدءا من مواجهة الأهلي المقبلة ضمن الجولة الـ 24.
وسيكون على رأس هؤلاء اللاعبين لاعب محور الارتكاز عوض الناشري، كما يحاول الجهاز الإداري استصدار موافقة من الاتحاد السعودي لكرة القدم لمشاركة اللاعبين الذين شاركوا في برنامج الابتعاث الخارجي الذي أقيم في إسبانيا في الأشهر التي سبقت إيقاف الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا.
وكان الفريق خسر من أبها ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري بنتيجة 2-1 مما أبقاه في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه على مراكز الهبوط وهو فريق الفتح الذي يحتل المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.
من جهة أخرى فتحت إدارة النادي خط مفاوضات مع وكيل اللاعب غاري رودريقيز لتسليم رواتبه المتأخرة على دفعات مقابل سحب شكواه من الفيفا حتى لا يتم إصدار عقوبة المنع من تسجيل محترفين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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