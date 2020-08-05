شكرا لقرائتكم خبر المهنا: الحكام المحليون أظهروا ثمار الإعداد الجيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح الرئيس السابق للجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عمر المهنا، الحكام السعوديين الذين أداروا مباريات أمس الأول بالجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، درجة جيد جدا، ممتدحا الظهور الأول للحكم المحلي بعد فترة توقف الدوري بسبب جائحة كورونا ، مرجعا هذا الظهور المشرف إلى الإعداد الجيد خلال فترة التوقف، والمتابعة التي حظيوا بها من قبل الخبير التحكيمي والمحاضر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علي الطريفي، وكذلك السويسري مانويل نافارو مدير دائرة الحكام، ورئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو.

وقال المهنا «ظهر الحكم السعودي بأداء جيد جدا رغم بعض الأخطاء البسيطة غير المؤثرة التي صاحبت بعض مباريات الجولة، وذلك بفضل الإعداد اللياقي والذهني والقانوني الجيد، وكذلك المتابعة والدعم الذي وجده من قبل المسؤولين في لجنة ودائرة الحكام، ولم تكن هناك أي أخطاء مؤثرة بسبب وجود تقنية الفار التي دائما ما تساعد الحكام على تلافي الأخطاء».

وأضاف «متى ما حظي الحكم السعودي بالثقة من الجميع، سواء في اتحاد اللعبة أو إدارات الأندية والأجهزة الفنية والإدارية وكذلك اللاعبين، فإنه قادر على النجاح والتميز، لأنه لديه كل الإمكانات التي تساعد على النجاح، ولا يحتاج سوى للثقة، فكما تعامل الأندية الحكم الأجنبي، يجب أن تعامل الحكم المحلي بالمقياس نفسه».

وشدد المهنا على ضرورة منح الحكم المحلي فرصة إدارة مباريات في الجولات المتبقية من الدوري.