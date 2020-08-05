شكرا لقرائتكم حسنى: عودة حسام وابراهيم حسن للأهلى من رحلة احترافهما لم يستغرق ساعات معدودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صلاح حسنى نجم النادى الاهلى الأسبق، أن عودة التوأم حسام وابراهيم حسن إلى الاهلى من رحلة احترافهما فى نادى نيوشاتيل السويسرى فور عرضه الأمر عليهما لم يستغرق ساعات معدودة ودون أى ضغوط.

وأضاف صلاح حسنى خلال مداخلته مع برنامج ستوديو 93.7 باذاعة "أون سبورت أف أم" ان انتمائهما الكبير للنادى الاهلى جعلهما لم يتناقشا او يشترطا أى مبالغ مالية من أجل ترك رحلة الاحتراف والعودة للأهلى من جديد فور علمهم بأن ناديهم فى حاجة لهم، خاصة ان والدتهم كانت تبارك عودتهم للقاهرة ، كما ان كامل ابو على رجل الاعمال المعروف فى ذلك الوقت كان يتولى منصب نائب رئيس النادى السويسرى سهل الأمر بشكل كبير.

وأكد صلاح حسني مدير الكرة بالاهلي والمنتخب الوطني الأسبق، انه يؤيد فكرة تولى المدرب المصرى لقطاع الناشئين وليس المدرب الأجنبى ، خاصة ان المدرب المصرى يستطيع ان يربى اللاعبين صغار السن على العادات الشرقية التى تعد هى الأهم فى تلك المرحلة السنية ولا يستطيع المدرب الأجنبى توفيرها، كمان ان اكثر النجاحات للفرق والمنتخبات المصرية لم يحققها سوى الكابتن محمود الجوهرى والكابتن حسن شحاتة ، وهو ما يؤيد ضرورة فكرة تولى المدرب المصرى لهذة المسئولية.