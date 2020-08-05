شكرا لقرائتكم انضمام بن شرقي واوناجم لمعسكر الزمالك ببرج العرب بعد نتاج أول مسحة لهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر انضمام الثنائي المغربي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم لاعبا الزمالك الي معسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب، عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الثنائي عقب وصولهما اليوم من المغرب، حيث تأخر وصول الثنائي للقاهرة لعدة مرات مما أدي لغيابهما عن مباراة الغد امام المصري ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 للدوري.

من ناحية اخري، طلب المغربي خالد بو طيب مهاجم الزمالك السابق، الحصول علي 200 ألف دولار من الزمالك اضافية علي مستحقاته المالية ، بداعي وجود بند في عقده بالحصول علي هذا المبلغ كمنحة تعاقد ، وجاء طلب بو طيب كشرط للموافقة علي التنازل عن قضيته ضد نادي الزمالك .

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وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن خالد بو طيب يزعم ان عقده يحتوي علي بند بالحصول علي 200 ألف دولار منحة تعاقد بخلاف مقدم العقد ، وتمسك اللاعب بالحصول علي البند كاملا للموافقة علي التصالح مع الزمالك رغم رغم تحويل مستحقاته المتأخرة في حسابه البنكي .

وأضاف المصدر ان بو طيب رفض التصالح مع الزمالك رغم سداد كل مستحقاته المتأخرة، وتمسك بالحصول علي منحة التعاقد من أجل الموافقة علي التنازل عن قضيته ضد الزمالك.

وينتظر مسئولو الزمالك تنازل اللاعب عن الشكوي خاصة انه حصل علي مستحقاته المتاخرة ولديها ما يفيد كافة مستحقات المهاجم المغربي، حيث من المتوقع ان تصدر المحكمة الرياضية الدولية حكمها في شكوي اللاعب خلال الفترة المقبلة ويجهز مسئولي الابيض كافة المستندات التي ترجح كفة الزمالك