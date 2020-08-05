شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح حسنى: التوأم ترك نيوشاتيل السويسرى فور طلب الأهلى عودتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صلاح حسنى نجم النادى الأهلى الأسبق، أن عودة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى الأهلى من رحلة احترافهما فى نادى نيوشاتيل السويسرى فور عرضه الأمر عليهما لم يستغرق ساعات معدودة ودون أى ضغوط.. وأضاف صلاح حسنى خلال مداخلته مع برنامج ستوديو 93.7 بإذاعة "أون سبورت أف أم" أن انتماءهما الكبير للنادى الأهلى جعلهما لم يتناقشا أو يشترطا أى مبالغ مالية من أجل ترك رحلة الاحتراف والعودة للأهلى من جديد فور علمهما بأن ناديهما فى حاجة لهم، خاصة أن والدتهما كانت تبارك عودتهما للقاهرة.

وأكد صلاح حسني مدير الكرة بالأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، أنه يؤيد فكرة تولى المدرب المصرى لقطاع الناشئين وليس المدرب الأجنبى، خاصة أن المدرب المصرى يستطيع أن يربى اللاعبين صغار السن على العادات الشرقية التى تعد هى الأهم فى تلك المرحلة السنية ولا يستطيع المدرب الأجنبى توفيرها، كما أن أكثر النجاحات للفرق والمنتخبات المصرية لم يحققها سوى الكابتن محمود الجوهرى والكابتن حسن شحاتة، وهو ما يؤيد ضرورة فكرة تولى المدرب المصرى لهذه المسئولية.