شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح حسنى: التوأم ترك نيوشاتيل السويسرى فور طلب الأهلى عودتهما والان مع تفاصيل الخبر
وأكد صلاح حسني مدير الكرة بالأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، أنه يؤيد فكرة تولى المدرب المصرى لقطاع الناشئين وليس المدرب الأجنبى، خاصة أن المدرب المصرى يستطيع أن يربى اللاعبين صغار السن على العادات الشرقية التى تعد هى الأهم فى تلك المرحلة السنية ولا يستطيع المدرب الأجنبى توفيرها، كما أن أكثر النجاحات للفرق والمنتخبات المصرية لم يحققها سوى الكابتن محمود الجوهرى والكابتن حسن شحاتة، وهو ما يؤيد ضرورة فكرة تولى المدرب المصرى لهذه المسئولية.
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