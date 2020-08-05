شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب يتمسك بـ 200 ألف دولار للتنازل عن مقاضاة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب المغربي خالد بو طيب مهاجم الزمالك السابق، الحصول على 200 ألف دولار من الزمالك إضافية على مستحقاته المالية، بداعي وجود بند في عقده بالحصول علي هذا المبلغ كمنحة تعاقد، وجاء طلب بو طيب كشرط للموافقة علي التنازل عن قضيته ضد نادي الزمالك.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن خالد بو طيب يزعم أن عقده يحتوي على بند بالحصول على 200 ألف دولار منحة تعاقد بخلاف مقدم العقد، وتمسك اللاعب بالحصول على البند كاملاً للموافقة علي التصالح مع الزمالك رغم رغم تحويل مستحقاته المتأخرة في حسابه البنكي.

Advertisements

وأضاف المصدر أن بو طيب رفض التصالح مع الزمالك رغم سداد كل مستحقاته المتأخرة، وتمسك بالحصول علي منحة التعاقد من أجل الموافقة علي التنازل عن قضيته ضد الزمالك.

وينتظر مسئولو الزمالك تنازل اللاعب عن الشكوي خاصة انه حصل علي مستحقاته المتاخرة ولديها ما يفيد كافة مستحقات المهاجم المغربي، حيث من المتوقع ان تصدر المحكمة الرياضية الدولية حكمها في شكوي اللاعب خلال الفترة المقبلة ويجهز مسئولي الأبيض كل المستندات التي ترجح كفة الزمالك