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الامارات | المدرب المصري محمد كشك يقود دبا الحصن في دوري كرة اليد

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي مع المدرب المصري محمد سمير كشك لقيادة فريق كرة اليد لفئة الرجال، في المشاركة الاولى لفريق دبا الحصن في دوري كرة اليد، أعلن عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء اليوم بمقر النادي.

حضر  مراسيم التعاقد رئيس مجلس الادارة ابراهيم بغداد الدرمكي والامين العام سعيد الريامي واداري اللعبة سعيد محمد العامل.

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بدوره عبر  المدرب عن سعادته لتدريب الفريق مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده مع الإدارة لبناء فريق متماسك يتمكن من المنافسة خلال سنتين او ثلاث سنوات.
 
بينما أكد إداري الفريق سعيد العامل أن فكرة إنشاء فريق كرة اليد في النادي بهدف تشكيل فريق ينافس، مبينا ان اقامة معسكر خارجي قيد الدراسة وانه سيقام معسكر داخلي في الوقت الحاضر مدته ثلاثة أسابيع.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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