شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد ينتظر عبد الله السعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود بطولة الدوري المصري للحياة خلال أيام قليلة بعد فترة تجميد جاوزت الـ4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر وجميع أنحاء العالم.
ومع عودة الدوري يعود صراع الهدافين من جديد ليتصدر المشهد بقوة، حيث يتصدر عبد الله السعيد، نجم وسط نادى بيراميدز، جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى موسم 2019 / 2020 حتى الآن برصيد 13 هدفاً وبفارق ٤ أهداف عن أقرب منافسيه محمد شريف، جناح نادي إنبى، الذي يحتل المركز الثانى برصيد 9 أهداف، ثم سيف الدين الجزيرى لاعب وسط المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 7 أهداف ، ووليد سليمان لاعب وسط الأهلي وحسام حسن مهاجم سموحة فى المركزين الرابع والخامس برصيد 6 أهداف.
بينما أحرز كل من حسين الشحات جناح الأهلى و أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك ومحمد سالم مهاجم المقاولون ومصطفى محمد مهاجم الزمالك ومحمد سمير لاعب وسط المقاولون العرب وفادى فريد مهاجم أسوان وجونيور أجاى مهاجم الأهلى 5 أهداف لكل منهم .
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الوضع في مصر
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اصابات
94,640
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تعافي
44,066
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وفيات
4,888
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