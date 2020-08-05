شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لـ «مانشستر يونايتد» في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به فريق لاسك لينز النمساوي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «أولد ترافورد» في إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.
ويدخل فريق الشياطين الحمر هذا اللقاء بعد أن فاز في لقاء الذهاب بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ، حيث تعتبر المباراة شبه محسومه للمان يونايتد بسبب النتيجة الكبيرة التي حققها الفريق في مباراة الذهاب.
ويدخل سولشيار المدير الفني لليونايتد اللقاء بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: روميرو
خط الدفاع: فوسو مينساه – ماجواير – بايلي – ويليامز
خط الوسط: مكتوميناي – فريد – ماتا
خط الهجوم: لينجارد – جيمس – إيجالو
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الوضع في مصر
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اصابات
94,640
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تعافي
44,066
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وفيات
4,888
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