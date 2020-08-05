شكرا لقرائتكم خبر عن راموس وبنزيمة على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد 24 لاعبا لخوض إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي. وانتهت مباراة الذهاب بفوز سيتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو بهدفين مقابل هدف. القائمة ضمت الإسباني سيرخيو راموس والذي لن يخوض المباراة بسبب الإيقاف. حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي الدفاع: داني كاربخال – إيدير ميليتاو – سيرخيو راموس (لن يخوض المباراة) – رافاييل فاران – ناتشو – مارسيلو – فيرلان ميندي – خابي هيرنانديز الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – إيسكو ألاركون الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – ماركو أسينسيو – براهيم دياز – فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس وعين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الألماني فليكس بريش لإدارة مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد. Advertisements ويأمل ريال مدريد في التفوق بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة العبور من ملعب الاتحاد. الفائز من المواجهة سيسافر إلى البرتغال من أجل خوض مباريات ربع النهائي من المسابقة واستكمال مشواره. الوضع في مصر

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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