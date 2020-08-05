شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يكشف موعد رحيل «سانشو» لليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن نادى بوروسيا دورتموند الألمانى حدد موعدًا نهائيًا لنادى مانشستر يونايتد للتعاقد مع الجناح الإنجليزى جادون سانشو.

وقالت الصحيفة، إن المفاوضات بين دورتموند ومانشستر يونايتد وصلت لمرحلة متقدمة، بعد أن قرر النادى الألمانى تخفيض المبلغ المطلوب للتخلى عن سانشو.

وأوضحت أن دورتموند كان يطلب مبلغ 140 مليون يورو، ولكنه قرر تخفيض المبلغ المطلوب إلى 105 ملايين يورو، من أجل التخلص من اللاعب بعدما أثار العديد من الأزمات، الموسم الماضى، للرحيل عن صفوف الفريق الألمانى.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن النادى الألمانى حدد 10 أغسطس الجارى موعدًا نهائيًا لمان يونايتد من أجل إنهاء صفقة التعاقد مع سانشو قبل بدء معسكر الفريق في سويسرا تحضيرًا للموسم الجديد.

وسجل سانشو 17 هدفًا وصنع مثلها في 32 مباراة خاضها بالدورى الألمانى «بوندسليجا» خلال الموسم الماضى.

Advertisements