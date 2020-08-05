شكرا لقرائتكم خبر عن شرط «أوباميانج» يهدد استمراره مع آرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن الجابونى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، قدم مطالبه الخاصة بالتجديد لإدارة ناديه.

وينتهى عقد أوباميانج مع الجانرز فى صيف 2021، ولم يتفق الطرفان بعد على التمديد حتى الآن.

وقالت الصحيفة، إن المفاوضات لا تزال جارية مع أوباميانج بشأن التجديد، لكنه طلب أن تكون مدة العقد الجديد 3 سنوات، كما اشترط اللاعب الجابونى حصوله على راتب أسبوعى يبلغ 250 ألف جنيه إسترلينى.

وكانت تقارير سابقة أكدت أن أوباميانج يحصل حاليًا على 180 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا مع آرسنال.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إدارة آرسنال ستكون حذرة للغاية قبل الموافقة على شروط أوباميانج الخاصة بالتجديد.

يذكر أن أوباميانج ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة أو مانشستر يونايتد، فى حال فشل تجديد عقده مع آرسنال.

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