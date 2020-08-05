شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشترط 100 مليون جنيه للموافقة على رحيل المحترفين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن اتخاذ مجلس الإدارة ولجنة الكرة قرار بعدم الاستغناء عن أي لاعب خلال الفترة المقبلة.
واضاف المصدر ان النادي وضع شرطًا لرحيل أي لاعب هو الحصول علي 100 مليون جنيه للموافقة علي رحيل أي من لاعبيه المحترفين او العناصر الاساسية بالفريق، وان الإدارة لن تلتفت لاي عرض شفهي ولابد ان تكون العروض الرسمية لا تقل عن 10 ملايين يورو بالنسبة للمحترفين والأساسيين.
وتابع: مجلس الإدارة منح جميع اللاعبين مستحقاتهم والجميع مرتبط بعقود ممتدة حتي عامين علي الأقل وبعضها 3 و4 مواسم وبالتالي فلا يوجد أي قلق لرحيل أي لاعب بالفريق.
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