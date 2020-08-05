شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يلتقي دجلة وديًا الأربعاء قبل مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون في السادسة مساء غدا الخميس نظيره وادي دجلة وديًا على أرض ملعب استاد عثمان احمد عثمان ضمن استعدادات ذئاب الجبل لمبارياته في الدوري الممتاز بعد عودته بشكل رسمي.

ويستهل المقاولون مباريات في الدوري في الثالث عشر من أغسطس الجاري بمواجهة سموحه بملعب الأخير بالإسكندرية .

ويعول الجهاز الفني للمقاولون على مباراة دجلة بحيث تكون البروفة الأخيرة والنهائية التي يطمئن من خلالها على جاهزية اللاعبين لمباريات الوي الرسمية.