شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد بيل من تشكيلة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد جاريث بيل مهاجم ريال مدريد من تشكيلة الفريق لمواجهة مستضيفه مانشستر سيتي يوم الجمعة في دور الستة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مما يلقي بمزيد من الشكوك على مستقبله مع العملاق الإسباني.

وكانت آخر مباراة خاضها بيل البالغ من العمر 31 عاما مع ريال مدريد في يونيو حزيران حين فاز على مايوركا 2-صفر ولم يظهر في آخر سبع مباريات للفريق في الدوري حيث شاهد بيل من مقاعد البدلاء ريال مدريد وهو يتفوق على غريمه برشلونة ليفوز باللقب.

وسجل بيل أكثر من 100 هدف مع النادي الإسباني منذ وصوله في صفقة قياسية في 2013 لكنه تجرع أسوأ مواسمه مع الفريق حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في كل المسابقات.

ويرتبط اللاعب الويلزي بعقد حتى 2022 وكان قد اقترب من الانتقال إلى الدوري الصيني في صفقة كبيرة العام الماضي قبل أن تفشل الصفقة في آخر لحظة.

ومن وقتها انقسمت آراء الجماهير بشأن بيل حيث أبدى بعض المشجعين غضبهم مما وصفوه عدم التزام اللاعب الويلزي مع النادي.

وتسببت إصاباته المتكررة في ضيق الجماهير بينما قال وكيل أعماله إن بيل لن يغادر النادي رغم خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان.

ولم يتم استدعاء لاعب الوسط جيمس رودريجيز أيضا إلى التشكيلة بينما سيغيب المهاجم ماريانو دياز عن مواجهة سيتي بعد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

Advertisements

ولن يشارك سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في المواجهة بسبب طرده في الخسارة 2-1 ذهابا في سانتياجو برنابيو لكن النادي أكد أن بوسع المدافع السفر مع الفريق.