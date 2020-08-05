شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طنجة المغربي يلغي المران بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق نادي اتحاد طنجة المغربي رسميا اليوم إلغاء مرانالفريق الأول لكرة القدم والذي كان مقررا مساء اليوم الأربعاء ضمن برنامجد إعداد الفريق.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي اتحاد طنجة المغربي قرار إلغاء المران بسبب ظهور اعراض الإصابة بفيروس كورونا.
واعلنت إدارة النادي إجراء مسحة طبية لفيروس كورونا غدًا الخميس علي جميع لاعبي الفريق و والجهاز الفني والطاقم التدريبي بالكامل للاطمئنان على سلامة الجميع.
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