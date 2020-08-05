محمد صبرى.. «مدفعجى» بدرجة قدير جدًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عشقته جماهير وأنصار الزمالك على مدار 13 عاماً له داخل جدران ميت عقبة، امتلك قدماً يسرى صاروخية مزقت شباك منافسى الفارس الأبيض وفتحت الطريق أمام العديد من الانتصارات والألقاب، تميز بغيرته الشديدة على القميص الأبيض لينال قدراً كبيراً من الحب والتقدير من قبل جماهير النادى العريضة، إنه المدفعجى محمد صبرى.
وُلد «صبرى» بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية فى السابع من أبريل لعام 1974 وكانت بدايته الحقيقية فى صفوف الفريق الأول بالزمالك مطلع موسم 1992- 1993، وعلى مدار سنوات عديدة أبدع وأمتع وانتزع آهات قلوب عاشقى القلعة البيضاء، وتسلق سلم النجومية حتى بات الفتى المدلل لجماهير النادى خلال فترة التسعينيات.
محمد صبرى أشهر من ارتدى القميص رقم 12 فى تاريخ الزمالك، امتلك سجلاً تهديفياً مميزاً خلال مشواره داخل قلعة زامورا، وصل إلى الرقم 36 فى كل البطولات والمسابقات، وتأتى أشهر أهداف مدفعجى الزمالك فى شباك الأهلى بمباراتى القمة عامى 1994 و1998، بالإضافة إلى هدفه العالمى فى مرمى يوهانج الكورى الذى حسم لقب الافروآسيوى للفارس الأبيض فى عام 1997، كذلك ركلة الجزاء الشهيرة التى نفذها بنجاح فى شباك الصفاقسى التونسى بإياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا عام 1996، وغيرها من الأهداف الحاسمة والفاصلة التى رجحت كفة نجوم ميت عقبة.
وساهم «صبرى» فى تتويج الزمالك بـ15 لقباً متنوعاً على المستوى المحلى والإفريقى والعربى، كما كان أحد أفراد الجيل الذهبى لمنتخب مصر الأولمبى الذى حقق ذهبية دورة الألعاب الإفريقية فى زيمبابوى عام 1995 تحت قيادة الهولندى رود كرول.
واختتم محمد صبرى مشواره الحافل مع الساحرة المستديرة فى موسم 2004 بعد عدة رحلات كروية مع كل من أوروا السويسرى وكاظمة الكويتى والاتحاد السكندرى، وذلك بعد رحيله عن صفوف الزمالك.
مشوار صبرى كان مليئاً بالأزمات على الرغم من مهاراته الكبيرة وإمكانياته الفنية التى لا يختلف عليها اثنان، حيث اعتاد صبرى «المشاكسة» والدخول فى صراع مع عدد من المدربين الأجانب الذين تولوا تدريب القلعة البيضاء فى التسعينيات، كما صدر قرار من اتحاد الكرة المصرى بإيقافه بداعى الشغب فى قمة الدورى موسم 1998- 1999، والتى كان يديرها الحكم الفرنسى باتا، حيث انسحب الزمالك بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المواجهة بعد طرد أيمن عبدالعزيز.
وتوجه صبرى لمجال التدريب عقب اعتزال اللعبة، حيث عمل مدرباً فى قطاع الناشئين بنادى الزمالك ثم شغل منصب المدرب العام مع عدة أندية داخل وخارج مصر، كما ترأس الجهاز الفنى لكل من بنى عبيد وسمنود وبلقاس.
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