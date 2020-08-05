شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبرى.. «مدفعجى» بدرجة قدير جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عشقته جماهير وأنصار الزمالك على مدار 13 عاماً له داخل جدران ‏ميت عقبة، امتلك قدماً يسرى صاروخية مزقت شباك منافسى الفارس ‏الأبيض وفتحت الطريق أمام العديد من الانتصارات والألقاب، تميز ‏بغيرته الشديدة على القميص الأبيض لينال قدراً كبيراً من الحب والتقدير ‏من قبل جماهير النادى العريضة، إنه المدفعجى محمد صبرى.‏

وُلد «صبرى» بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية فى السابع من أبريل لعام ‏‏1974 وكانت بدايته الحقيقية فى صفوف الفريق الأول بالزمالك مطلع ‏موسم 1992- 1993، وعلى مدار سنوات عديدة أبدع وأمتع وانتزع آهات قلوب عاشقى القلعة البيضاء، وتسلق سلم النجومية حتى بات الفتى ‏المدلل لجماهير النادى خلال فترة التسعينيات.‏

محمد صبرى أشهر من ارتدى القميص رقم 12 فى تاريخ الزمالك، امتلك ‏سجلاً تهديفياً مميزاً خلال مشواره داخل قلعة زامورا، وصل إلى الرقم ‏‏36 فى كل البطولات والمسابقات، وتأتى أشهر أهداف مدفعجى الزمالك ‏فى شباك الأهلى بمباراتى القمة عامى 1994 و1998، بالإضافة إلى ‏هدفه العالمى فى مرمى يوهانج الكورى الذى حسم لقب الافروآسيوى ‏للفارس الأبيض فى عام 1997، كذلك ركلة الجزاء الشهيرة التى نفذها ‏بنجاح فى شباك الصفاقسى التونسى بإياب نصف نهائى دورى أبطال ‏إفريقيا عام 1996، وغيرها من الأهداف الحاسمة والفاصلة التى رجحت ‏كفة نجوم ميت عقبة.‏

وساهم «صبرى» فى تتويج الزمالك بـ15 لقباً متنوعاً على المستوى ‏المحلى والإفريقى والعربى، كما كان أحد أفراد الجيل الذهبى لمنتخب ‏مصر الأولمبى الذى حقق ذهبية دورة الألعاب الإفريقية فى زيمبابوى ‏عام 1995 تحت قيادة الهولندى رود كرول.‏

واختتم محمد صبرى مشواره الحافل مع الساحرة المستديرة فى موسم ‏‏2004 بعد عدة رحلات كروية مع كل من أوروا السويسرى وكاظمة ‏الكويتى والاتحاد السكندرى، وذلك بعد رحيله عن صفوف الزمالك.‏

مشوار صبرى كان مليئاً بالأزمات على الرغم من مهاراته الكبيرة ‏وإمكانياته الفنية التى لا يختلف عليها اثنان، حيث اعتاد صبرى ‏‏«المشاكسة» والدخول فى صراع مع عدد من المدربين الأجانب الذين ‏تولوا تدريب القلعة البيضاء فى التسعينيات، كما صدر قرار من اتحاد ‏الكرة المصرى بإيقافه بداعى الشغب فى قمة الدورى موسم 1998- ‏‏1999، والتى كان يديرها الحكم الفرنسى باتا، حيث انسحب الزمالك ‏بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المواجهة بعد طرد أيمن عبدالعزيز.‏

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وتوجه صبرى لمجال التدريب عقب اعتزال اللعبة، حيث عمل مدرباً فى ‏قطاع الناشئين بنادى الزمالك ثم شغل منصب المدرب العام مع عدة أندية ‏داخل وخارج مصر، كما ترأس الجهاز الفنى لكل من بنى عبيد وسمنود ‏وبلقاس.‏