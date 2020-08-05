شكرا لقرائتكم خبر عن فرق هوكي الزمالك يستأنف التدريبات وينتظر موعد الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسن موسي المدير الفني لأسرة هوكي الميدان بالنادي الزمالك، عن أنه تم استئناف تدريبات فريق العمومي وفرق 14و 16و 18 سنة. أضاف موسى أن أيام التدريبات للفرق هي السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من الساعه 8 مساء وحتي 10مساء علي ملاعب مركز شباب الجزيره. ولم تحدد اللجنة الأوليمبية حتى الآن موعدا لعوده بطوله الدوري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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