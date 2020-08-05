مرتبط يد الزمالك يهزم الجزيرة 33- 19

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مرتبط كرة اليد بالنادي الزمالك، مواليد 2000 على فريق الجزيرة بنتيجة 33_19 في المباراة التي جمعتهما ببطولة الجمهورية. بهذا الفوز تربع مرتبط الزمالك على عرش المجموعة الثانية برصيد 36 نقطة. ومن المقرر أن يلتقي الفريق يوم الاربعاء القادم مع فريق 6 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرا، ويقود الفريق أحمد رمضان هتلر مديرا فنيا ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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