شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يكشف حجم إصابة اوباما وطارق حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن الثنائي طارق حامد ويوسف اوباما يعانيان من اجهاد عضلي بسيط للغاية وخضعا لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف اتي بثماره في وقت قياسي.

وقال أسامة: الحمد لله اللاعبان تماثلا للشفاء بنسبة كبيرة لكن الجهاز الفني فضل اراحتهما لتفادي تجدد أي اصابة خصوصًا وان الإجهاد العضلي من السهل جدًا يتجدد بسبب مجهود بدني زائد لاسيما لحامد وأوباما أكثر اللاعبين في معدلات الجري في مباريات الأبيض خصوصًا وأذا كانت مباراة رسمية في الدوري أمام المصري.