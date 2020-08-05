شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على مسجد طبيب الغلابة قبل افتتاحه غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي أعمال مسجد الدكتور محمد مشالي والذي سيتم افتتاحه بعد غد الجمعة. ويضم المسجد مدخل للرجال وآخر للسيدات كما يضم طابقين آخرين مخصصيين فندق للاعبين له مدخل من شارع جامعة الدول العربية. وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد منح العضوية الشرفية بالنادي للدكتور محمد مشالي الشهير بـ«طبيب الغلابة» ولأسرته بالقلعة البيضاء مدى الحياة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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