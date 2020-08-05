شكرا لقرائتكم خبر عن «موندو ديبورتيفو»: قدوم لاوتارو مارتينيز يعني رحيل سواريز عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن هناك شرط مهم للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، ليكون ضمن صفوف فريق برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن قدوم لاوتارو لبرشلونة يعتمد على رحيل مهاجم البارسا الحالي لويس سورايز عن الفريق الكتالوني، حيث يملك اللاعب عقد من الدوري الأمريكي، للانتقال له.

وأوضحت الصحيفة، أن إذا لم يرحل سواريز عن برشلونة فسيكون على لاوتارو الانتظار لنهاية الموسم المقبل لينتقل بعدها للدوري الإسباني ويكون لاعب في صفوف البرسا.

وأكدت الصحيفة أن القرار الأقرب في هذا الأمر هو استمرار سواريز في صفوف البرسا الموسم المقبل عن الرحيل للدوري الأمريكي، بالإضافة أنها أشارت لأفضلية سواريز على لاوتارو بالنسبة للفريق الكتالوني، حيث لعب مهاجم برشلونة البالغ من العمر 33 عامًا، 34 مباراة وسجل 12 هدفًا وصنع مثلهمن فيما لاعب لاوتارو مع فريق الإنتر 45 مباراة، وسجل 19 هدفًا وصنع 6.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأن الأزمة الاقتصادية الحالية، وعدم قدرة النادي الكتالوني على دفع مبالغ كبيرة، 70 أو 80 أو 100 مليون يورو للتعاقد مع لاوتارو، ستكون عائق لانضمام اللاعب للفريق قريباً.

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