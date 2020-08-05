شكرا لقرائتكم خبر عن لعنات أصابت الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سماها خبراء ونقاد الكرة «عُقدة»، وهى استمرار فريق أو منتخب كروى ‏ما فى الإخفاق أمام منافسين محددين على مدار عقود عديدة، إلا أن الأمر ‏له أسباب فنية وخططية وربما نفسية أيضًا، بعيدًا كل البعد عن مصطلح ‏‏«العُقد».‏

وعانت الكرة المصرية على مدار عقود عديدة من الإخفاق أمام منافسين ‏بأعينهم، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، وهو ما نستعرضه ‏خلال التقرير التالى: فريق نادى مازيمبى الكونغولى انضم مؤخرًا لقائمة اللعنة التى أصابت ‏الكرة المصرية، فلم ينجح أى فريق مصرى فى إلحاق الهزيمة بالعملاق ‏الكونغولى خلال آخر 8 سنوات، سواء داخل أو خارج مصر.‏

ويعتبر انتصار الأهلى على بطل الكونغو بهدفين مقابل هدف فى يوليو ‏من عام 2012 بملعب الكلية الحربية هو الأخير لأندية مصر على ‏حسابه، حيث أعقبه 8 هزائم و3 تعادلات لأندية مصر خلال مواجهة ‏الغربان، فخسر الأهلى فى مرة وتعثر الزمالك فى 4 مناسبات وكذلك ‏سموحة بخسارتين، وخسارة للإسماعيلى، والتعادلات كانت بواقع 2 ‏للزمالك وواحد للدراويش.

اللعنة الأشهر فى تاريخ الكرة المصرية تمثلت فى السقوط المدوى ‏والمتكرر أمام المنتخب المغربى، فعجز الفراعنة عن الفوز عليه على ‏مدار 31 عامًا، وبالتحديد منذ فوز منتخبنا المصرى عليه فى نصف ‏نهائى أمم إفريقيا 1986 بالقاهرة بهدف

لطاهر أبوزيد.‏‏ 12 مباراة لم ينجح خلالها المصريون بالانتصار على أسود الأطلس ‏بـ 8 تعادلات و4 هزائم، نجح محمود كهربا فى إنهاء لعنة المغاربة ‏وسجل هدفًا شهيرًا، فاز به منتخبنا القومى فى لقاء ربع نهائى أمم إفريقيا ‏‏2017 بالجابون بعد 31 عامًا من اللعنة.‏ وبعد 6 مباريات خاضتها الأندية المصرية فى مواجهة الترجى التونسى ‏مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، لم يتمكن أى فريق مصرى من ‏إلحاق الهزيمة به، حتى جاء الإسماعيلى لينجح فى تحقيق أول انتصار ‏مصرى على حساب فريق باب سويقة، بهدف شهير لمجدى الصياد، ‏بملعب المنزه، عام 1995.‏