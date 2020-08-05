لعنات أصابت الكرة المصرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سماها خبراء ونقاد الكرة «عُقدة»، وهى استمرار فريق أو منتخب كروى ما فى الإخفاق أمام منافسين محددين على مدار عقود عديدة، إلا أن الأمر له أسباب فنية وخططية وربما نفسية أيضًا، بعيدًا كل البعد عن مصطلح «العُقد».
وعانت الكرة المصرية على مدار عقود عديدة من الإخفاق أمام منافسين بأعينهم، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالى: فريق نادى مازيمبى الكونغولى انضم مؤخرًا لقائمة اللعنة التى أصابت الكرة المصرية، فلم ينجح أى فريق مصرى فى إلحاق الهزيمة بالعملاق الكونغولى خلال آخر 8 سنوات، سواء داخل أو خارج مصر.
ويعتبر انتصار الأهلى على بطل الكونغو بهدفين مقابل هدف فى يوليو من عام 2012 بملعب الكلية الحربية هو الأخير لأندية مصر على حسابه، حيث أعقبه 8 هزائم و3 تعادلات لأندية مصر خلال مواجهة الغربان، فخسر الأهلى فى مرة وتعثر الزمالك فى 4 مناسبات وكذلك سموحة بخسارتين، وخسارة للإسماعيلى، والتعادلات كانت بواقع 2 للزمالك وواحد للدراويش.
اللعنة الأشهر فى تاريخ الكرة المصرية تمثلت فى السقوط المدوى والمتكرر أمام المنتخب المغربى، فعجز الفراعنة عن الفوز عليه على مدار 31 عامًا، وبالتحديد منذ فوز منتخبنا المصرى عليه فى نصف نهائى أمم إفريقيا 1986 بالقاهرة بهدف
لطاهر أبوزيد. 12 مباراة لم ينجح خلالها المصريون بالانتصار على أسود الأطلس بـ 8 تعادلات و4 هزائم، نجح محمود كهربا فى إنهاء لعنة المغاربة وسجل هدفًا شهيرًا، فاز به منتخبنا القومى فى لقاء ربع نهائى أمم إفريقيا 2017 بالجابون بعد 31 عامًا من اللعنة. وبعد 6 مباريات خاضتها الأندية المصرية فى مواجهة الترجى التونسى مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، لم يتمكن أى فريق مصرى من إلحاق الهزيمة به، حتى جاء الإسماعيلى لينجح فى تحقيق أول انتصار مصرى على حساب فريق باب سويقة، بهدف شهير لمجدى الصياد، بملعب المنزه، عام 1995.
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