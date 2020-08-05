شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: «أنا زملكاوي أكتر من أي حد.. وتيشيرت الأهلي لا يفرق معي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة لاعب نادي الزمالك والأهلي السابق انه يفتخر بانتمائه لنادي الزمالك واللعب لصفوفه وحصد البطولات والالقاب معه.
ورفض حمزة مزايدة البعض عليه من خلال تصريحاته على قناة النادي، وقال: أنا زملكاوي أكتر من أي حد في الدنيا وشرف ليا ولأسرتي الانتماء للزمالك، واضاف: أنا زملكاوي أبًا عن جدًا ولا يفرق معي صورة قديمة عفي عليها الزمن بتيشيرت الأهلي لانها ليس ذات أهيمه بالنسبة لي.
وأكد حمزة أن أهم ما يميز نادي الزمالك هو جمهوره العظيم الذي يعي ويقدر تماما ابناء النادي المخلصين على مر تاريخه.
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