شكرا لقرائتكم خبر عن روما يعلن عودة «سمولينج» إلى الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى روما، رسميًا، عودة المدافع الدولى الإنجليزى كريس سمولينج إلى ناديه مانشستر يونايتد، بعد انتهاء إعارته لفريق العاصمة الإيطالية.
ووجه روما، فى بيان على موقعه الرسمى، الشكر لكل من سمولينج، إلى جانب دافيد زاباكوستا، الذى سيعود مرة أخرى إلى ناديه تشيلسى بعد انتهاء إعارته أيضًا.
وأشار روما إلى أن سمولينج وزاباكوستا لن يكونا متواجدين فى قائمة الجيالوروسى خلال مشواره فى بطولة الدورى الأوروبى.
وقال جيدو فيينجا، الرئيس التنفيذى لروما: «نود أن نشكر كريس ودافيد على الاحتراف الذى أظهراه تجاه النادى خلال هذا الموسم، أظهر كلاهما تفانيهما والتزامهما بمشروع النادى».
وأضاف فيينجا: «لقد شاركا معنا كل لحظة، الإيجابية منها أو الصعبة، وأظهرا على الفور ارتباطًا كبيرًا بألوان روما».
وأتم فيينجا: «إذا كانت الظروف مناسبة، فسيشرفنا أن نتمكن من الاعتماد على كلا اللاعبين مرة أخرى».
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