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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مخيتاريان: مواجهة اشبيلية ستكون مختلفة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
اشار لاعب نادي روما الايطالي هنريك مخيتاريان الى اهمية استحواذ فريقه على الكرة لهزيمة إشبيلية خلال مواجهتهما التي ستقام في ثمن نهائي الدوري الأوروبي.
وفي حديث له، قال مخيتاريان: "علينا الحذر، لأنها ستكون مباراة واحدة، علينا الاستحواذ على الكرة، وحتى إذا لم نهاجم في كل دقيقة، ولكن يجب أن تكون الكرة بين أقدامنا. علينا ألا نفقد الوضوح، وأن نلعب بتوازن".
واضاف: "مباراة الخميس ستكون مختلفة، ولم أسجل بعد في دوري أوروبا، ولكن أمامي 90 دقيقة لفعل ذلك".
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