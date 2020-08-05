شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبيبة القبائل الجزائري يعلن عن أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 أعلن نادي شبيبة القبائل المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع مهدي فراحي من فريق رائد القبة الناشط بدوري الدرجة الثالثة، ليكون أول لاعب يضمه في فترة الانتقالات الصيفية. وذكر شبيبة القبائل على فيس بوك أن فراحي وقع عقداً لمدة 3 أعوام. وأوضح النادي أن فراحي تدرج في أكاديمية نادي أتلتيك بارادو حتى صعد إلى الفريق الأول، قبل أن يلعب الموسم الماضي لنادي رائد القبة. وافتتحت سوق الانتقالات الصيفية في الجزائر اليوم الأربعاء، وستستمر حتى 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شبيبة القبائل الجزائري يعلن عن أولى صفقاته الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.