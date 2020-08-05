الألماني فيليكس يدير مباراة سيتي وريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

سيقود الحكم الألماني فيليكس بريش مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد على ملعب الاتحاد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا التي ستقام الجمعة المقبل، في التاسعة مساء، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". وستكون هذه هي المرة العاشرة التي يدير فيها بريتش مباراة لريال مدريد في دوري الأبطال. ولم يعرف "الملكي" طعم الهزيمة سوى في مباراة واحدة من المباريات التسع السابقة، إلا أنها كانت خسارة مذلة أمام أياكس أمستردام، على ملعب سانتياغو برنابيو 4-1، وتسببت في توديعه البطولة من الدور 16 في مارس (آذار) 2019. يذكر أن بريش كان حكم نهائي دوري أبطال أوروبا في كارديف 2018، الذي فاز به الفريق الأبيض على يوفنتوس، ليحقق اللقب الأوروبي الـ12 في تاريخه.

