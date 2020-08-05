نيغريدو: مباراة السيتي وريال مدريد ستكون واحدة من أعظم المباريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

أكد اللاعب السابق لنادي ​مانشستر سيتي​ ​الفارو نيغريدو​ انه لا يمكنه تحديد هوية الفريق الفائز بلقب بطولة ​دوري ابطال اوروبا​ لكرة القدم.

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وخلال تصريحات له، قال نيغريدو: "لا يمكنني تحديد الفريق المرشح للفوز بالبطولة، انا أعتقد أنهم جميعا سيبدأون من نفس النقطة".

واضاف: "يتمتع السيتي بميزة التقدم من مباراة الذهاب، وهو أمر مهم، ولكن أيضًا ​ريال مدريد​ هو فريق معقد للغاية للعب ضده".

واختتم: "اعتقد انها واحدة من أعظم المباريات في كرة القدم التي يمكن أن تحدث في الوقت الحاضر، بالتأكيد انه لا يجب تفويتها".