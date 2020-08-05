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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيغريدو: مباراة السيتي وريال مدريد ستكون واحدة من أعظم المباريات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
أكد اللاعب السابق لنادي مانشستر سيتي الفارو نيغريدو انه لا يمكنه تحديد هوية الفريق الفائز بلقب بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
وخلال تصريحات له، قال نيغريدو: "لا يمكنني تحديد الفريق المرشح للفوز بالبطولة، انا أعتقد أنهم جميعا سيبدأون من نفس النقطة".
واضاف: "يتمتع السيتي بميزة التقدم من مباراة الذهاب، وهو أمر مهم، ولكن أيضًا ريال مدريد هو فريق معقد للغاية للعب ضده".
واختتم: "اعتقد انها واحدة من أعظم المباريات في كرة القدم التي يمكن أن تحدث في الوقت الحاضر، بالتأكيد انه لا يجب تفويتها".
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