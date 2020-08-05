شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوميز يقود تشكيل الهلال في مواجهة النصر بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 أعلن الرومانى رازفان لوتشيسكو المدير الفنى للهلال السعودى عن تشكيل الفريق الأساسي الذي يحل ضيفاً علي نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة

والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويدخل الهلال المباراة بالتشكيل الاتى : Advertisements حراسة المرمى : عبدالله المعيوف. خط الدفاع : ياسر الشهراني، على البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك. خط الوسط : جوستافو كويلار، سلمان الفرج، كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري. خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز

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