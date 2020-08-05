النصر لا يفوز على الهلال في شهر أغسطس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

تقام اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة مساءً مباراة الهلال والنصر في قمة مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وهذه هي المرة الأولى التي يُلعب فيها الديربي بين الهلال والنصر في شهر أغسطس على مدار تاريخ الدوري السعودي بمختلف مسمياته، لكن أصفر الرياض لم ينتصر على غريمه الأزرق في أي من البطولات الأخرى خلال هذا الشهر.



وسبق أن تواجها الغريمين في هذا الشهر الحار مرتين، كانت الأولى في الثاني والعشرين من أغسطس عام 2005 وحسمها الهلال بثنائية نظيفة ضمن دور المجموعات من مسابقة الأمير فيصل بن فهد، حيث توج الأزرق باللقب في هذه النسخة، فيما سجل الهدفين في شباك النصر كلٌ من محمد العنبر وأحمد الصويلح.

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والمواجهة الثانية كانت في العاصمة الإنجليزية لندن عام 2015 في مباراة كأس السوبر السعودي وحينها خطف الهلال اللقب بهدف نظيف سجله البرازيلي كارلوس إدواردو.

والتقى الهلال والنصر في 23 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، حسم الزعيم 11 لصالحه، في حين تمكن العالمي من حسم 7 مواجهات، فيما كان التعادل سيد الموقف 5 لقاءات.

ويمتلك النصر اليد العليا في آخر 4 مواجهات خاضها أمام الهلال، حيث فاز في اثنتين وتعادل مثلها، ويمني النفس بتسجيل الانتصار الثالث على التوالي، ليكرر ذلك للمرة الثانية في موسم واحد بعد موسم عام 2015.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وستكون مواجهة الليلة مفصلية إلى حد كبير في صراع التتويج باللقب.