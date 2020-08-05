تعرّف على الطاقم التحكيمي لمباراة ديربي الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء، من منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



واستكملت منافسات الدوري يوم أمس الثلاثاء بخمس مباريات مثيرة، عقب توقف طويل دام منذ منتصف شهر مارس الماضي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وتقام اليوم الأربعاء مباراة ديربي الرياض بين عملاقي كرة القدم السعودية الهلال والنصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأسندت لجنة الحكام مباراة النصر والهلال والتي من المنتظر أن تقام على ملعب الملك فهد الدولي إلى طاقم تحكيم أجنبي بقيادة الحكم الفرنسي بينوا باستين، والحكم المساعد، فريدريك هاكيت، والحكم المساعد الثاني هشام زكراني، إضافة إلى الحكم الرابع السعودي ماجد الشمراني، وحكم الفيديو جيرمي بينغارد، وحكم مساعد الفيديو ممدوح الشهدان.

وبخصوص مباراة العدالة والاتفاق والتي تقام في الثامنة والنصف مساءً فسيقود طاقم التحكيم الحكم البلغاري جورجي كاباكوف، والحكم المساعد مارتين مارجارينوف، والحكم المساعد الثاني، ديفان فولكوف، والحكم الرابع السعودي سلطان الحربي، وحكم الفيديو دانيال ستيفاسكي، وحكم مساعد الفيديو سامي الجريس.

وبخصوص لقاء الشباب والوحدة والذي يقام في السابعة والنصف مساء، فسيقوده طاقم تحكيم سعودي يتكون من حكم الساحة محمد الهويش، والحكم المساعد، عبد الرحمن الشمري، والحكم المساعد الثاني ياسر السلطان، والحكم الرابع، رائد الزهراني، وحكم الفيديو شكري الخنفوش، والحكم مساعد الفيديو مفرح الحسن.