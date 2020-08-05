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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تعليق من مايكون بعد استبعاده من ديربي الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
أطلق البرازيلي مايكون بيريرا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بأصفر الرياض نادي النصر أولى تعليقاته، بعد استبعاده من مباراة ديربي الرياض أمام نادي الهلال.
وتقام مباراة ديربي الرياض مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ9:00 م، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن فعاليات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.
ونجح الأصفر في الوصول إلى اتفاق مع مسؤولي غلطة سراي منذ أيام قليلة، بشأن المدافع البرازيلي، حيثُ نجحت إدارة السويكت في شراء عقد مايكون بشكل نهائي بعد اختلاف وجهات النظر في البداية، مما دفع اللاعب إلى المغادرة عن المملكة.
وبعد عودته إلى المملكة من جديد، أعربت الجماهير النصراوية عن سعادتها، ولكن قرار رسمي كان السبب في منع اللاعب من المشاركة في الديربي وضرورة إدخاله الحجر الصحي.
ونشر البرازيلي مايكون رسالة غريبة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعد قرار استبعاده بساعات قليلة، حيثُ قال:
” ما يجعل الشخص يضيع.. ليس الخطيئة التي ارتكبها، ولكن النعمة التي رفضها”. ويحتاج أصفر الرياض إلى الفوز في مباراة اليوم بشدة، فهو يحتل المركز الثاني خلف نادي الهلال المتصدر، بفارق 6 نقاط، وفي حال نجح حمد الله ورفاقه في الفوز فسيتقلص الفارق إلى 3 فقط، وبالتالي تستمر المطاردة، وينتظر العالمي هدية ثمينة من فريق آخر.
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