شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعب بايرن ميونيخ يدعم الشعب اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 نشر لاعب ​فريق بايرن ميونيخ الالماني​، الدولي الفرنسي ​كورنتين توليسو​ رسالة تضامن على صفحته الرسمية الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر " مع الشعب ال​لبنان​ي بعد المصيبة التي لحقت به عقب الانفجار الضخم الذي ضرب عاصمة لبنان في مرفأ ​بيروت​، وجاء في الرسالة ما يلي:" كل دعمي للشعب اللبناني".





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