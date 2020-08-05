وفاة طبيب أبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نعى مجلس إدارة نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي، طبيب النادي السابق، الدكتور سيد عزيز الذي توفي أمس. وعدد النادي مواقف الطبيب الذي عمل في النادي نحو 20 عاما زامل خلالها عددا من الرؤساء واللاعبين منذ أن كان فريق أبها بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

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