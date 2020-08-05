الطائف تستضيف نهائيي التنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف الطائف اليوم أول نشاطات الاتحاد السعودي للتنس بعد فترة التوقف للإجراءات الاحترازية لجائحة كرونا، بإقامة الجولة الأخيرة من نهائي الدوري الممتاز ونهائي دوري الدرجة الأولى على ملاعب التنس بمدينة الملك فهد الرياضية

وانحصرت المنافسة في الدوري الممتاز بين السلام والاتحاد والهلال.

وقد تحدد مباراة الاتحاد والسلام هوية البطل، حيث يملك كل فريق 15 نقطة، يليهما الهلال برصيد 13 نقطة. وفوز السلام يعني حسم اللقب، فيما يمنح فوز الاتحاد الأمل للهلال للمنافسة على اللقب، خاصة أن هناك لقاء يجمع الاتحاد والهلال.

وفي دوري الأولى الذي تشارك فيه أندية المحيط والمجزل والدرع والعرض والسروات والصفا والأنصار والزلفي وأشيقر، يتنافس الصفا والمحيط على صدارة الدوري.