شكرا لقرائتكم خبر 4 لغات لخدمة كأس العالم لليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي على تطوير منظومة البوابة الالكترونية للوزارة «بوابة مصر للشباب والرياضة» لتنطلق رسميا بأربع لغات هى العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحلية، وذلك استعدادا لكأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في يناير المقبل.

وقال وزير الرياضة المصري في بيان رسمي نشرته البوابة الالكترونية للوزارة أمس، إن البوابة الالكترونية هي منظومة إعلامية متكاملة (موقع إخباري - إذاعة على الإنترنت - قناة على اليوتيوب - صفحات للفيس بوك وتويتر وانستقرام) تخدم شباب مصر في الداخل والخارج وتكون جسرا للتواصل بين شباب مصر والعالم.

وأضاف «نعمل على تقديم خدمة جديدة لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر وتتحدث باللغات الأربع لتكون معبرة عما يحدث فى ملاعب البطولة وتقدم خدمة للجماهير في كل مكان».

وقال إن دور البوابة الالكترونية لن يقتصر على تقديم الخدمات الرياضية وتغطية البطولة وحوارات النجوم وأخبارهم فقط، بل يمتد إلى التعرف على الفرق والمنافسات والأماكن وكيفية حضور المباريات، وتقديم المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها كل محافظة من المحافظات التي تستضيف منافسات المجموعات الست للبطولة، كما ستتيح البوابة خدمة الصور المجانية بمنظور عالي الجودة ومتاحة لجميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية.