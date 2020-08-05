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كيربر وزفيريف تشاركان بتنس أمريكا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) أن قائمة المشاركين في البطولة ضمت الألمانية أنجليك كيربر الحائزة على 3 ألقاب في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى وكذلك مواطنها ألكسندر زفيريف.

ورغم جائحة التي تسببت في تأجيل أو إلغاء العديد من البطولات، يتمسك منظمو أمريكا المفتوحة بإقامة البطولة المقررة على الملاعب الصلبة في نيويورك في الفترة بين 31 أغسطس و13سبتمبر.

ويتصدر القائمة المبدئية للمشاركين في فئة الرجال، المصنف الأول عالميا، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بينما أعلن حامل اللقب، الإسباني رافاييل نادال، أمس الأول عدم مشاركته في البطولة هذا العام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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