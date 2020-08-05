كيربر وزفيريف تشاركان بتنس أمريكا

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ورغم جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في تأجيل أو إلغاء العديد من البطولات، يتمسك منظمو أمريكا المفتوحة بإقامة البطولة المقررة على الملاعب الصلبة في نيويورك في الفترة بين 31 أغسطس و13سبتمبر.
ويتصدر القائمة المبدئية للمشاركين في فئة الرجال، المصنف الأول عالميا، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بينما أعلن حامل اللقب، الإسباني رافاييل نادال، أمس الأول عدم مشاركته في البطولة هذا العام.
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