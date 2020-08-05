مصغرة الدوري الأوروبي طعم ألماني لاصطياد الأولمبياد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باستئناف بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم من خلال إقامة المباريات التسع الأخيرة ابتداء من أمس وحتى 21 أغسطس الحالي بمنطقة راين-رور غرب ألمانيا، فإن ذلك سيكون بمثابة ترويج للمنطقة وتعزيز طموحها لاستضافة أولمبياد 2032.

كذلك ستكون البطولة المصغرة التي تحسم الأدوار الأخيرة من الدوري الأوروبي بمثابة تعويض لمنطقة راين-رور بعد إلغاء نهائيات راين-رور 2020، الحدث الذي كان من المفترض أن يتنافس فيه نحو 3700 رياضي في 19رياضة بمدن دوسلدورف ودويسبورج وأوبرهاوزن وآخن ونيوس.

وألغي ذلك الحدث الذي كان مقررا في يونيو الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ولكن الجائحة تسببت أيضا في التغييرات التي طرأت على نظام النسخة الحالية من الدوري الأوروبي لتقام البطولة المصغرة الحاسمة لها في راين-رور.

واعتمد اختيار المنطقة الألمانية لاستضافة البطولة المصغرة للدوري الأوروبي، على البروتوكول الصحي المقنع، والذي كان قد سمح باستئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) في منتصف مايو، واستكمال المسابقة دون مشكلات.

كذلك سبق للاستادات التي ستحتضن المباريات في كولونيا ودوسلدورف وجلسنكيرشن، استضافة أحداث دولية من قبل.

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وتقام أيضا مباريات أخرى في مدينة دويسبورج، ويتطلع السياسيون إلى أن تعمل هذه المباريات على تعزيز الطموح في استضافة الأولمبياد.

وستكون أول مباراة في دويسبورج بين إشبيليا الإسباني، المتوج بلقب البطولة الأوروبية 5 مرات، وروما الإيطالي، في دور الـ16، بينما استضافت مدينة جلسنكيرشن أمس، مباراة إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني.

وستحسم كلتا المواجهتين من مباراة واحدة، حيث لم تلتق الفرق بعضها البعض في جولة الذهاب من دور الـ16.

بينما تحتضن كل من المدن الأربع مباراة في دور الثمانية، الذي تقام منافساته يومي 10 و11 من أغسطس، ثم تستضيف مدينتا كولونيا ودوسلدورف مباراتي الدور قبل النهائي في 16 و17 أغسطس، قبل أن يقام النهائي في كولونيا في 21 أغسطس.

وستقام جميع المباريات بدون حضور جماهير، وأعلنت قوات الأمن أنها لا تتوقع تجمع أعداد كبيرة من مشجعي إيطاليا وإسبانيا خارج الاستادات، ولا تتوقع انتهاكات لقواعد التباعد الجسدي.