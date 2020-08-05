شكرا لقرائتكم خبر إلغاء الصفراوات من دور الـ16 لدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعديلا على قواعد تراكم البطاقات الصفراء في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، حيث سيتم إلغاء احتساب البطاقات مع نهاية دور الـ16 بدلا من دور الثمانية، وذلك في ظل استكمال منافسات البطولتين هذا الموسم بنظام جديد، بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأعلن اليويفا عن قراراته أمس الأول، موضحا أن قرار تغيير قواعد تراكم البطاقات في البطولتين هذا الموسم جاء نظرا لأن الأدوار النهائية اعتبارا من دور الثمانية ستقام بنظام الحسم في مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب المعتاد.

وذكر اليويفا «كل البطاقات الصفراء ستلغى مع ختام منافسات دور الـ16، ولن يجرى أخذها في الاعتبار بدءا من دور الثمانية».

وفي المعتاد كان أي لاعب يحصل على 3 بطاقات صفراء يعاقب بالإيقاف في المباراة التالية، لكن رصيد البطاقات يلغى مع ختام دور الثمانية من أجل ضمان عدم غياب أي لاعب عن النهائي بسبب تراكم الإنذارات.

وطبقا للتغيير الذي أعلنه اليويفا لن يغيب أي لاعب عن النهائي بسبب تراكم البطاقات، حيث إن كلا من دور الثمانية والدور قبل النهائي سيحسم من مباراة واحدة، وبذلك لن تتراكم أكثر من بطاقتين صفراوين على أي لاعب خلال الدورين.