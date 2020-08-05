ليفركوزن يفتقد 4 لاعبين أمام رينجرز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم بيتر بوس أمس أن الفريق سيفتقد جهود 4 من لاعبيه على الأقل في مباراته أمام جلاسجو رينجرز الأسكتلندي في إياب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

ويغيب كريم ديميرباي وميتشل فايسر عن المباراة المقررة اليوم بسبب الإيقاف، بينما يغيب باولينهو بسبب الإصابة.

أما نديم أميري، فقد خضع للعزل الصحي بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد المحيطين به.

وأشار بوس إلى أن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة كريم بلعربي في المباراة، حيث لا يزال يخضع لتدريبات بشكل فردي.

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وقال بوس «نديم قدم رد فعل جيدا للغاية، فقد اتصل فورا بطبيبنا، وكان رد فعل النادي جيدا للغاية أيضا. علينا أن نكون حذرين. هذا هو الوضع للأسف في ظل جائحة كورونا».

وكان باير ليفركوزن فاز على جلاسجو رينجرز ذهابا 3 - 1 قبل أن تتوقف منافسات البطولة بسبب جائحة كورونا، لكن المدير الفني بوس يرفض اعتبار أن أي شيء قد حسم.

وأضاف بوس «لن تكون مباراة سهلة. نحن في وضع جيد لكننا لم نتدخل بعد. نرغب في تحقيق الفوز».