شكرا لقرائتكم خبر بريمن يسعى لضم تشونج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مدير الكرة بنادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم فرانك باومان أن النادي يسعى لضم تاهيث تشونج من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد إعارة.

وقال باومان في تصريحات نشرتها صحيفة «فيسير-كورير» أمس، إن تشونج يتمتع بسرعة عالية ويلعب في مركز الجناح كما أنه يمثل عنصرا مناسبا للفريق، وسيكون من المنطقي ضم مثل هؤلاء اللاعبين من أندية بارزة.

وكان تشونج (20 عاما) انضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد قبل 4 أعوام قادما من فينورد، وهو لاعب في المنتخب الهولندي للشباب تحت 21 عاما، ونادرا ما شارك مع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي.

وفي بريمن، الذي أفلت من الهبوط لدوري الدرجة الثانية عبر الفوز في الدور الفاصل، قد يحل تشونج مكان ميلوت راشيكا الذي يتوقع أن يرحل عن الفريق.