شكرا لقرائتكم خبر طبيب ألماني يحذر من عودة الجماهير للملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الطبيب الألماني ميشائيل جايسلر إن السماح بحضور نحو 20 ألف مشجع في الاستادات هو أمر وهمي تماما، وذلك في ظل المساعي لعودة الجماهير إلى استادات كرة القدم بألمانيا من جديد.

وأضاف الطبيب الذي يعمل مديرا لإحدى العيادات في إسلينجن بجنوب ألمانيا، في تصريحات لصحيفتي شتوتجارتر تسايتونج، وشتوتجارتر ناخريشتن أمس بأن المشروعات التجريبية لن تشهد واقعيا حضور أكثر من ألف أو ألفي أو 5 آلاف مشجع.

وقال «بالنظر إلى التطورات الحالية لأعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، نجد أن حضور ما بين 15 ألفا و20 ألف متفرج في الاستادات هو أمر وهمي تماما».

وأضاف «الرياح لا تهب إلا بالكاد في الاستادات، وعندما يقوم ضيف مصاب (بعدوى كورونا) بالعطس أو السعال، لا يكون الابتعاد عنه بمسافة مترين كافيا، من الناحية الواقعية، لن تنجح إقامة فعاليات كبرى قبل العام المقبل، وربما حتى نهاية موسم 2020 / 2021، بغض النظر عن وجود لقاح في العام المقبل من عدمه».

كذلك أبدى سياسيون تحفظات في اليوم التالي لموافقة الأندية الـ36 المشاركة بدوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم بألمانيا، على مبادئ تهدف إلى السماح للجماهير بالعودة إلى المدرجات من جديد مع بداية الموسم الذي تنطلق منافساته في سبتمبر المقبل.

Advertisements

ووافقت الأندية على الالتزام ببروتوكول سلامة صارم وإجراءات من بينها عدم حضور مشجعين للفريق الضيف وعدم وجود تجمع ووقوف المشجعين على المساطب الخرسانية ذات الحواجز في الاستادات، وكذلك عدم بيع المشروبات الكحولية عند الاستادات، مع فرض نظام التذاكر المخصصة لحامليها.

وقال وزير داخلية ولاية بريمن أولريش مورير «أنا متشكك للغاية بشأن اقتراح رابطة الدوري الألماني بإقامة المباريات بحضور الجماهير، لا أحد يمكنه الآن توقع الوضع في سبتمبر والتحديات التي سيكون علينا مواجهتها».

وقال رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى شتيفان فايل «يمكن تقديم الكثير من الأمور على الورق، لكن يجب التحقق بعناية شديدة مما إذا كانت هذه الأمور عملية أم لا».

وأضاف فايل أن القضية ستخضع للمناقشة على الأرجح في الأسبوع المقبل، بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات.