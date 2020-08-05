كولون يحتفظ بمدربه جيسدول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد نادي كولون الألماني لكرة القدم أمس عقد المدير الفني ماركوس جيسدول حتى عام 2023.

وكان عقد جيسدول جرى تمديده تلقائيا لمدة عام واحد ليستمر حتى 2021، بعدما قاد الفريق للبقاء في دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا) وتفادى الهبوط، ثم أعلن النادي أمس تمديد التعاقد لعامين آخرين.

وجاء تمديد التعاقد ليلقي الضوء على رغبة النادي في الاعتماد على الاستمرارية فيما يتعلق بمنصب المدير الفني.

وكان كولون أعلن أخيرا أيضا تمديد عقد هورست هيلدت، الذي تولى منصب مدير الكرة في نوفمبر حتى عام 2023.

وقال هيلدت بشأن تمديد عقد جيسدول إن الأخير تولى مسؤولية الفريق في وضع صعب للغاية خلال العام الماضي، لكنه استعرض شجاعة ومهارات قيادية في كل التحديات في طريق حسم البقاء بالدرجة الأولى، كما نجح في تطوير الفريق بشكل أكبر.