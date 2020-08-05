الأهلي يفتح تحقيق مع سيد عبد الحفيظ بسبب أزمة رمضان صبحي

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جدة - عمرو شويل فتح مسئولو النادي الأهلي تحقيقا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بسبب أزمة رمضان صبحي، التي اشتعلت في الساعات الأخيرة، ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى الدورى من خلال التدريبات اليومية، واطمأن خلالها الجهاز الفنى على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة الدوري.
وتعرض رينيه فايلر المدير الفني للفريق لحالة صدمه بعد علمه بعدم أحقية الدفع برمضان صبحي في مواجهة الأهلي وإنبي المقبلة، بعد انتهاء إعارته في 30 يونيو الماضي في الوقت الذي لم يقم عبد الحفيظ بالإبلاغ عن الأمر ومخاطبه هيدرسيفيلد للحصول علي موافقته بخصوص مد إعارة اللاعب حتي نهاية الموسم، خاصة ولن هذا الأمر مشروعا وفقا لقرارات الفيفا الأخيرة بعد أزمه كورونا.
ووجهت لجنه التخطيط اتهامات لسيد عبد الحفيظ بالتقصير في عمله وعدم الإبلاغ مبكرا عن الأمر مما تسبب في حرمان النادي من خدمات رمضان صبحي في مواجهة إنبي المقبلة والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، كما لازال موقفه غير واضح فيما يليها من مواجهات خاصة أن مشاركته مرهونه بوصول موافقة مكتوبة من هيدرسيفيلد لمد إعارة اللاعب.
وحصل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على ملخص لخمسة مباريات لفريق إنبى قبل مباراة الفريقين المقرر لها مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة فى الدورى الممتاز، ويشاهد فايلر حالياً ملخص المباريات الخمسة للفريق البترولى والتى تضمن بعض المباريات الودية التى خاضها إنبى مؤخرا، استعداداً لبطولة الدورى التى سيتم استئنافها غدا، الخميس، بمواجهة الزمالك والمصرى بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا فيما يتلقى الاهلى مع إنبى مساء الأحد المقبل، ويسعى المدير الفنى للأهلى لدراسة المنافس البترولى الذى يقوده حلمى طولان من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فيه للتفوق عليه واستمرار رحلة المنافسة على لقب الدوري.
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