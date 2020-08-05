شكرا لقرائتكم محمد صلاح: أحمد سيد زيزو أفضل لاعب في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعتبر محمد صلاح لاعب ومدرب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق النجوم، أن أحمد سيد زيزو هو أفضل لاعب في قائمة الزمالك هذا الموسم، بسبب مرونته الكبيرة في أداء أدوار مركبة في أكثر من مركز، بالإضافة الى سرعته في الحركة والتحول مع الكرة من الهجوم الدفاع والعكس.
وقال صلاح في تصريحات لقناة الزمالك اليوم الأربعاء، أن حازم إمام هو أفضل ظهير أيمن في الكرة المصرية هذا الموسم، مثمنا أدوار الفرنسي كارتيرون في تأهيل وتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا بشكل جيد.
وأضاف صلاح أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعترف بالمجاملات، موضحا أن المدرب الجيد هو الذي يستمع لمعاونيه ويدير الأمور الفنية بهدوء ومرونة مع جهازه المعاون.
يلتقي فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره المصري مساء اليوم الخميس، في مباراة افتتاحية للدوري المصري عقب قرار استئنافه بعد توقف طويل بسبب كورونا.
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